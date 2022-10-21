В Краснодарском крае 21 октября выявили 182 новых случая заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за последние сутки заболели 9 тыс. 761 человек, выздоровели 15 тыс. 672, скончались 93 пациента.

В Краснодарском крае заболели 182 человека, в том числе 12 детей. За сутки госпитализировали 14 человек, выздоровели 225 пациентов, скончались двое.

В Краснодаре за сутки выявили 54 случая, в Сочи — 12, в Армавире — 11, в Приморско-Ахтарском районе — 10, в Выселковском и Каневском районах — по 8, в Тимашевском — 7, в Белореченском районе и Новороссийске — по 6. В остальных района выявили менее 5 случаев заболевания.

Всего с начала пандемии на Кубани выявили 338 тыс. 748 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5960. За все время выздоровели 326 тыс. 308 человек, скончались за все время 11 тыс. 72 человека. В стационарах лечатся 143 пациента, на дому — 1 тыс. 225. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 2 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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