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В Краснодарском крае 20 октября выявили 171 случай заболевания COVID-19

Общество
20.10.2022 11:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-20-oktyabrya-vyyavili-171-sluchaj-zabolevaniya-covid-19
В Краснодарском крае 20 октября выявили 171 случай заболевания COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последние сутки в России выявили 10 тыс. 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 18 тыс. 352 человека, скончались 90 пациентов.

В Краснодарском крае за сутки заболел 171 человек, среди них 6 детей. За сутки госпитализировали 20 заболевших, выписали 288. Скончались двое пациентов.

В Краснодаре выявили 53 случая, в Сочи — 22, в Крымском и Приморско-Ахтарском районах — по 9, в Абинском — 7, в Новороссийске и Северском районе — по 6. В остальных районах выявили менее 5 случаев заболевания или не выявили вовсе.

За все время пандемии в крае выявили 338 тыс. 566 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5 тыс. 957. За все время выздоровели 326 тыс. 83 человека, скончались 11 тыс. 70 пациентов.

На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 1 тыс. 259 человек, в стационарах — 154. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 2 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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