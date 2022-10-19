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В Краснодарском крае 19 октября выявили 185 случаев заболевания коронавирусом

Общество
19.10.2022 11:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-19-oktyabrya-vyyavili-185-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 19 октября выявили 185 случаев заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 10 тыс. 656 новых случаев COVID-19. Выздоровели 20 тыс.859 пациентов. Скончались 92 человека. Госпитализировали 1 тыс. 583 пациента.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 185 человек — 107 женщин и 78 мужчин в возрасте от 1 месяца до 98 лет. Выздоровели 372 пациента. Скончались три человека. Госпитализировали 30 пациентов.

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