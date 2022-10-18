В Краснодарском крае 18 октября подтвердили 130 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 79 женщин и 51 мужчины в возрасте до 90 лет. В числе заболевших — 17 детей. Самому младшему — два месяца.

Положительные тесты на COVID-19 в Краснодаре получили 46 человек. В Тимашевском районе заболели 19 жителей, в Сочи — 10. Девять новых случаев заболевания за сутки выявили в Белореченском районе. В Новороссийске — восемь. По четыре новых пациента прибавилось в Геленджике и Ейском районе. В Абинском, Брюховецком, Каневском, Курганинском районах — по три. По два положительных результата на коронавирус в Анапе, Крымском, Северском, Тбилисском районах. В Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Белоглинском, Динском, Красноармейском, Лабинском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Кавказском районах — по одному новому случаю.

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