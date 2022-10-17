В Краснодарском крае 17 октября выявили 109 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 10 тыс. 403 новых случая COVID-19. Выздоровели 14 тыс. 513 пациентов. Скончались 92 человека. Госпитализировали 604 пациента.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 109 человек — 67 женщин и 42 мужчин в возрасте от месяца до 95 лет. Выздоровели 178 пациентов. Госпитализировали шесть человек. За прошедшие сутки в крае от COVID-19 никто не умер.

Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в медучреждениях Краснодара — 49. В Сочи 7 заболевших, в Павловском районе и Новороссийске — по 6, в Динском районе и Армавире — по 5. В остальных муниципалитетах края за сутки менее 5 заболевших COVID-19.

В ковидных госпиталях Кубани сейчас находятся 192 пациента. Из них 9 человек в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 195 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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