В Краснодарском крае 16 октября подтвердили 195 новых случаев заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 109 женщин и 86 мужчин в возрасте до 90 лет. Среди инфицированных семь детей. Самому младшему — 12 лет.

В Краснодаре COVID-19 подтвердили у 44 человек, в Приморско-Ахтарском районе — у 24. Положительные тесты в Сочи получили 15 жителей, в Тимашевском районе — 12. По восемь новых случаев заболевания выявили в Ейском и Крымском районах. В Темрюкском, Славянском и Тихорецком муниципалитетах — по семь. По шесть заболевших за сутки в Армавире, Курганинском Успенском районах. В Тбилисском районе — пять новых пациентов. По четыре положительных результата в Красноармейском и Павловском районе, а также в Новороссийске.

В Брюховецком, Горячем Ключе, Динском, Кавказском и Кущевском районах — по три. По два новых случая подтвердили в Калининском и Новокубанском районах. В Геленджике, Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Лабинском, Отрадненском, Северском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах — по одному заболевшему.

В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 1 млн 52 тыс. 711 человек. В том числе 43 тыс. 886 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 5 тыс. 946.

По данным краевого минздрава, за весь период пандемии на Кубани выздоровели 324 тыс. 866 человек. За последние сутки — 180. Летальных исходов — 11 тыс. 62. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 11 пациентов.

Всего в Краснодарском крае зафиксировали 337 тыс. 971 случай коронавируса. В стационарах края с подозрением на COVID-19 находятся 194 человека. У 192 диагноз лабораторно подтвержден.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирусную инфекцию остаются 2 тыс. 250 жителей. Среди них 1851 человек с COVID-19 — на дому. Лаборатории Кубани провели 7 млн 452 тыс. 58 исследований, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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