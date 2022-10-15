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В Краснодарском крае 15 октября выявили 231 новый случай заболевания коронавирусом

Общество
15.10.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-15-oktyabrya-vyyavili-231-novyj-sluchaj-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 15 октября выявили 231 новый случай заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заразились 146 женщин и 85 мужчин, в том числе 16 детей. Возраст пациентов – от 3,5 месяцев до 93 лет.

Большего всего новых пациентов прибавилось в Краснодаре — 82. В Тимашевском районе – 13, в Сочи и Северском районе — по 11, в Армавире и Белореченском районе – по 10. В остальных муниципалитетах — менее 10.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 337 тыс. 776 случаев COVID-19. Из них 324 тыс. 686 человек выписали с выздоровлением.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 13 жителей. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 203 человека, из них с подтвержденным диагнозом – 191, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: согласно опросу, более четверти жителей Краснодарского края опасаются новой волны COVID-19.

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