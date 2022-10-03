Опрос: более четверти жителей Краснодарского края опасаются новой волны COVID-19

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При этом 59% респондентов заявили, что не боятся новой волны коронавируса.

В целом по стране о своих опасениях по поводу COVID-19 говорили 26% респондентов, 57% не переживают по этому поводу.

По данным опроса, 22% кубанцев продолжают использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и торговых центрах. При этом 9% пользуются ими всегда, выходя из дома. Только 2% — на работе, так как этого требует работодатель. Не используют средства индивидуальной защиты 67%.

В числе тех, кто переживает из-за коронавируса, большинство представителей сфер туризма (34%), образования (32%) и финансового учета (29%). Не боятся новой волны коронавируса работники в области транспорта, безопасности (64%), а также медики и фармацевты (63%).

Опрос проводился среди 5 тыс. 429 человек, сообщает пресс-служба Hh.ru.

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