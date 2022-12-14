Продажи лекарств от гриппа в российских аптеках за две недели выросли втрое
Экономика
14.12.2022 21:55
К такому выводу пришли специалисты компании Tinkoff Data после анализа транзакций более 26 млн клиентов банка по всей стране.
Исследование показало, что в период с 28 ноября по 11 декабря в аптеках страны препаратов от гриппа купили в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего для борьбы с гриппом россияне покупали препараты: «Осельтамивир», «Инфлюцеин», «Тамифлю», «Занамивир», «Гриптера», «Реленза» и «Номидес».
По данным системы маркировки «Честный знак», с 28 ноября по 11 декабря в России купили около 9,7 млн упаковок лекарств от гриппа и ОРВИ. Это на 12% больше, чем в предыдущие две недели. Всего за эти 14 дней россияне потратили на лекарства от гриппа около 4,1 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».
Читайте также: в России за последнюю неделю гриппом и ОРВИ заразились около 1,5 млн человек.
Популярные новости
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
- Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае
- Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
- Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
- Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам