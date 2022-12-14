Продажи лекарств от гриппа в российских аптеках за две недели выросли втрое

К такому выводу пришли специалисты компании Tinkoff Data после анализа транзакций более 26 млн клиентов банка по всей стране.

Исследование показало, что в период с 28 ноября по 11 декабря в аптеках страны препаратов от гриппа купили в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего для борьбы с гриппом россияне покупали препараты: «Осельтамивир», «Инфлюцеин», «Тамифлю», «Занамивир», «Гриптера», «Реленза» и «Номидес».

По данным системы маркировки «Честный знак», с 28 ноября по 11 декабря в России купили около 9,7 млн упаковок лекарств от гриппа и ОРВИ. Это на 12% больше, чем в предыдущие две недели. Всего за эти 14 дней россияне потратили на лекарства от гриппа около 4,1 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».

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