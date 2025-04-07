В РФ мошенники начали выманивать деньги, угрожая изъять домашнего питомца

Новую схему обмана жителей России придумали телефонные мошенники. Злоумышленники начали звонить гражданам и представляться сотрудниками жилищной инспекции.

Жертвам рассказывают о новых правилах, которые ограничивают количество животных в одной квартире. После этого мошенники заявляют о том, что жертва нарушила правила и угрожают изъять домашнее животное.

После этого мошенники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, или перевести деньги для оформления разрешения на содержание кошек и собак в квартире.

Правоохранители просят граждан быть бдительными и не разговаривать с незнакомцами по телефону. Конкретных ограничений числа домашних животных и специальных сборов за них не существует. Закон регулирует только условия содержания питомцев, сообщает Telegram-канал Объясняем.РФ

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Для того, чтобы решить вопрос, компания обратилась в Россельхознадзор. Кота готовы забрать из морского порта Новороссийска, как только разрешат соответствующие органы.