Тайно приплывший из Стамбула кот четвертую неделю остается в порту Новороссийска

Кот Бурак, приплывший из Стамбула в Новороссийск на контейнеровозе, уже четвертую неделю не может покинуть порт города-героя.

По данным транспортно-логистической компании Fesco, путешественника многие хотят приютить, однако животное не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Также незадекларированный кот из-за отсутствия документов не может вернуться обратно в Турцию. Для того, чтобы решить вопрос, компания обратилась в Россельхознадзор.

Сейчас у пушистого мигранта появились лежанка, когтеточка и другие предметы для комфортной жизни. Переноска, в которой кот ночевал в первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в порту.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нелегального пушистого пассажира в одном из контейнеров обнаружили члены команды судна. Мяуканье, доносящееся из контейнера, услышали моряки во время рейса из Стамбула в Новороссийск. Кота не смогли достать, поэтому решили подкармливать через узкую щель.

Пушистого освободили из плена только в порту Новороссийска. Кота назвали в честь известного турецкого актера Бурака Озчивита.

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