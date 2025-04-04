Кота-мигранта Бурака заберут из порта Новороссийске после разрешения госорганов

Кота готовы забрать из морского порта Новороссийска, как только разрешат соответствующие органы.

Сейчас кот Бурак все еще находится в аэропорту — он получает должный уход и обеспечен всем необходимым. У кота есть просторная клетка, по которой он может свободно ходить, а также когтеточка, лежанка и другие необходимые вещи.

Помочь коту-путешественнику найти новую семью готовы многие сотрудники транспортной компании — некоторые даже хотят забрать питомца себе. Сейчас все желающие ждут разрешения госорганов, чтобы кот мог свободно покинуть порт, сообщает «Ъ-Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нелегального пушистого пассажира в одном из контейнеров обнаружили члены команды судна. Мяуканье, доносящееся из контейнера, услышали моряки во время рейса из Стамбула в Новороссийск. Кота не смогли достать, поэтому решили подкармливать через узкую щель.

Пушистого освободили из плена только в порту Новороссийска. Кота назвали в честь известного турецкого актера Бурака Озчивита.