В пятиэтажке, пострадавшей при атаке беспилотников в Краснодаре, начали установку новых окон

После работы экстренных служб специалисты приступили к восстановлению поврежденных зданий на улице Гаражной.

Сейчас рабочие устанавливают 20 новых окон в пятиэтажном доме. Завершить работу планируют к вечеру 28 мая.

Также вывозят мусор с прилегающих территорий, разбирают поврежденную кровлю в частном доме. Демонтаж и установка кровли займет около 20 дней при солнечной погоде.

На месте работают около 20 специалистов, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рано утром 26 мая жители центра краевой столицы в районе кинотеатра «Авроры» проснулись от громкого хлопка. Офисное здание на улице Морской получило повреждения кровли и окон. В соседнем пятиэтажном доме на улице Гаражной, 77/1 выбило около 20 окон. Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников.

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