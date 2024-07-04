В Приморско-Ахтарске ПВО сбили несколько беспилотников

По предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, при падении обломков дронов повреждения получили несколько гражданских объектов на территории города.

В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко.

Предварительно, среди жителей города пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По информации социальных сетей сбито около десяти беспилотных летательных аппаратов. Обломками дронов повреждены трехэтажное жилое здание и электроподстанция. В части города из-за этого отсутствует электроэнергия и водоснабжение.