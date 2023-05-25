В поврежденной от хлопка газа многоэтажке в Краснодаре до конца дня начнут разбирать кровлю

Глава города Евгений Наумов во время заседания комиссии по ликвидации последствий ЧП в многоквартирном доме на улице Клинической, 18 поручил до конца дня определиться с планом восстановительных работ.

Сейчас без света остается только один наиболее пострадавший подъезд. Водоснабжение в доме есть. Газоснабжение отключено. Для осмотра и опрессовки газового оборудования 25 мая проведут поквартирный обход. Подачу газа начнут восстанавливать только после подписания актов в присутствии собственников.

Также по поручению главы города на месте будет работать оперативный штаб, в который жильцы смогут обратиться по всем вопросам, в том числе по поводу восстановления документов.

«Благодарю экстренные службы за оперативную и качественную работу. Это позволило нам в короткий срок возобновить подачу электроэнергии в подъезды, которые не пострадали, и вернуть людей в квартиры. Сейчас самое важное — в максимально сжатые сроки вернуть дом к полноценной жизни. Оперативно провести все экспертизы и приступить к восстановительным работам», — цитирует Евгения Наумова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18. Часть жильцов поврежденного при хлопке газа дома в Краснодаре на ночь вернулись в свои квартиры. В многоэтажке 25 мая после хлопка газа ввели локальный режим ЧС.