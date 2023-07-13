В пострадавших при подтоплениях поселках Туапсинского района восстанавливают подачу света и воды

В Туапсинском районе продолжается восстановление электроснабжения в поселениях, подвергшихся удару стихии. Подачу электроэнергии возобновили более чем у 50% потребителей.

По данным «Россети Кубань», уже восстановили работу 7 ЛЭП распределительной сети 6/10 кВ и более 200 трансформаторных подстанций. Подача электроэнергии возобновлена на 16 соцобъектах.

Повреждения на сетях устраняют 29 аварийных бригад Сочинского филиала «Россети Кубань» — более 120 человек и 40 единиц техники. Также задействованы 7 бригад РЭСК — 28 человек и 7 единиц техники.

На доступных для проезда участках подключают резервные источники электроснабжения. В зону подтопления направили 15 генераторов общей мощностью 4,2 МВт.

Также продолжаются работы по восстановлению систем водоснабжения. В поселках Лермонтов, Тюменском, Ольгинке, Сосновом на улицах установили емкости с водой.

В Джубге водоснабжение полностью восстановлено, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с вечера 11 июля до утра 12 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков — более 280 мм. К вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех подтопленных территорий и домов. Всего были подтоплены 650 придомовых территорий. Вода зашла в 290 домов, а также в подвалы, подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов.