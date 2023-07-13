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В Туапсинском районе откачали воду со всех подтопленных дворов и домов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-otkachali-vodu-so-vseh-podtoplennyh-dvorov-i-domov
В Туапсинском районе откачали воду со всех подтопленных дворов и домов
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

В краевом оперштабе утром 13 июля сообщили о текущей ситуации в Туапсинском районе, пострадавшем от подтоплений.

К вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех выявленных территорий и домов. Всего были подтоплены 650 придомовых территорий, вода зашла в 290 домов, а также подвалы, подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов.

Сейчас остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском.

В населенных пунктах продолжаются работы по расчистке территорий и восстановлению объектов инженерной инфраструктуры.

Специалисты ведут подворовой обход для выявления подтопленных территорий и оценки ущерба. Жителям подвозят техническую и бутилированную воду.

В пунктах временного размещения остаются 7 человек, из них 2 детей. Люди обеспечены всем необходимым.

В Туапсинском районе продолжает действовать режим ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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