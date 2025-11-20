В пострадавшем от лесного пожара заказнике в Новороссийске высадили можжевельник

В «Абраусском» заказнике высадили 160 саженцев можжевельника вонючего. Экспериментальные посадки сделали на территории, которая в 2024 года пострадала от пожара.

Саженцы разместили на поврежденных участках рекреационной зоны. В прошлом году там уже были высажены первые 50 кустов можжевельника.

Новые саженцы закупили при поддержке АО «Черномортранснефть» и Фонда развития села Абрау-Дюрсо «Жизнь Абрау-Дюрсо». В посадке участвовали 117 человек. Все работы провели в ноябре.

«В этот сезон максимальное количество осадков обеспечат условия для приживаемости растения», — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: в Архипо-Осиповке в ноябре произошел лесной пожар. Возгорание заметили на площади около 3 тыс. кв. м. За ночь площадь охваченного огнем леса увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пожар потушили за сутки.

