В поселке Псебай и станице Андрюки ввели режим ЧС из-за прошедшего града

В Мостовском районе 9 августа прошел сильный град, который повредил крыши жилых домов в двух населенных пунктах.

Сейчас в муниципалитете продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Больше всего во время града пострадали дома в поселке Псебай и станице Андрюки. В этих населенных пунктах ввели режим ЧС.

К вечеру 9 августа от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях. Из них 89 — от жителей Псебая. Также повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений, пострадали здания детсада, Дома культуры и библиотеки.

Сейчас в населенных пунктах полностью восстановили подачу электроэнергии. Спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям в ремонте поврежденных крыш. В работах задействованы более 70 человек и 24 единицы техники.

Оперативные группы продолжают обследовать территории, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 августа около 15:00 в Псебае, Губской и Андрюках выпал сильный град. Некоторые градины были размером с куриное яйцо. Глава Мостовского района Сергей Ласунов выехал в Псебай и Андрюки, чтобы оценить последствия разгула стихии. По его словам, в населенных пунктах вечером и всю ночь работали спасатели «Кубань-СПАС», МЧС, местные казаки. Всего более 40 человек.