Жителей побитых градом домов в Мостовском районе просят оставаться дома для работы комиссий по оценке ущерба

Глава Мостовского района Сергей Ласунов вечером 10 августа рассказал о ходе восстановительных работ в Псебае и Андрюках, где накануне днем выпал град размером с куриное яйцо и повредил крыши жилых домов.

По его словам, в населенных пунктах вечером и всю ночь работали спасатели «Кубань-СПАС», МЧС, местные казаки. Всего более 40 человек. Всем обратившемся в администрацию жителям оказывали помощь, проводили точечный ремонт поврежденной кровли. Эта работа будет продолжаться. Параллельно энергетики восстанавливали подачу электроэнергии.

«С утра 10 августа комиссии администрации параллельно с работой спасателей начнут обходы домовладений с составление актов о причиненном ущербе. Я прошу всех жителей, у кого кровли пострадали в Псебае, в Андрюках, по возможности находиться дома. Если такой возможности нет, то сообщить в администрацию, когда вы будете находиться дома. После того, как акты будут составлены, будет комиссионно принято решение о подготовке нормативного документа о порядке компенсационных выплат и их размере. Компенсационное выплаты коснутся только жилых домовладений», — рассказал Сергей Ласунов в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 августа около 15:00 в Псебае, Губской и Андрюках выпал сильный град. Некоторые градины были размером с куриное яйцо. Глава Мостовского района Сергей Ласунов выехал в Псебай и Андрюки, чтобы оценить последствия разгула стихии.