На Мостовский район обрушился град размером с куриное яйцо. Видео

Погода в горах муниципалитета резко испортилась днем 9 августа.

Местные жители рассказали в соцсетях, что около 15:00 в Псебае, Губской и Андрюках выпал сильный град. Некоторые градины были размером с куриное яйцо.

В Краснодарском крае действует с 9 августа действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе в ближайшие дни ожидаются сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра.

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