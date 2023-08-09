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На Мостовский район обрушился град размером с куриное яйцо. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-mostovskij-rajon-obrushilsya-silnyj-grad-razmerom-s-kurinoe-yajtso-video?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
На Мостовский район обрушился град размером с куриное яйцо. Видео

Погода в горах муниципалитета резко испортилась днем 9 августа.

Местные жители рассказали в соцсетях, что около 15:00 в Псебае, Губской и Андрюках выпал сильный град. Некоторые градины были размером с куриное яйцо.

В Краснодарском крае действует с 9 августа действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе в ближайшие дни ожидаются сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра.

Читайте также: как последствия крупного града устраняют в Апшеронском районе. Осадки выпали 3 августа в селе Черниговском. Град повредил крыши около 400 домов.

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