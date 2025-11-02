В порту Темрюкского района загорелся буксир

Пожар на буксире произошел 2 ноября в порту Кавказ. По факту случившегося проводится проверка.

Причины возгорания устанавливают. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: в порту Туапсе ночью 2 ноября были повреждены два иностранных гражданских судна. Это произошло во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Среди членов экипажа никто не пострадал. Возгорания потушены. Кроме того, обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе.

Подпишись, здесь всегда интересно.