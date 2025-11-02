Обломки украинских беспилотников упали в трех районах Краснодарского края

После ночного налета беспилотных летательных аппаратов 2 ноября их обломки обнаружили в Туапсинском округе, Анапе и Геленджике. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фрагменты беспилотников нашли в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. В частности, обломки упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородном, селах Ольгинка и Лермонтово, а также в двух местах в селе Агой. В нескольких квартирах и домах повреждены окна.

Кроме того, в порту Туапсе ночью были повреждены два иностранных гражданских судна. Среди членов экипажа никто не пострадал. Возгорания потушены.

В Геленджике в садовом товариществе «Строитель» во время падения беспилотника выбило стекла в одном из домов. Был поврежден автомобиль.

В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. Это результат ночных попыток киевского режима атаковать гражданские объекты», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В случае обнаружения подозрительных объектов, не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и наберите 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские ПВО ночью 2 ноября уничтожили 32 беспилотника над Краснодарским краем. Утром 2 ноября в регионе вновь объявили беспилотную опасность.

Подпишись, здесь всегда интересно.