Российские ПВО ночью 2 ноября уничтожили 32 беспилотника над Краснодарским краем

Дежурные средства ПВО работали ночью 2 ноября в Краснодарском крае и других регионах России. Всего над страной было перехвачено и уничтожено 164 БПЛА самолетного типа.

Над акваторией Черного моря перехватили 39 беспилотников, над Азовским морем — 3. Над территорией Краснодарского края сбили 32 дрона.

В Республике Коми перехватили 26 беспилотников, в Брянской области — 20, в Волгоградской, Ростовской и Орловской областях — по 9.

Над территорией Липецкой области обнаружили 6 беспилотников, в Воронежской области — 5. В Белгородской, Курской и Тульской областях — по 2, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 1 ноября в Краснодарском крае. Над Черным морем вечером 1 ноября ПВО сбили 21 украинский беспилотник.

Подпишись, здесь всегда интересно.