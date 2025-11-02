В Краснодарском крае утром 2 ноября объявили беспилотную опасность

В центре оповещения Краснодарского края в 9:58 объявили беспилотную опасность.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. При падении БПЛА звоните 112», — говорится в сообщении.

В частности системы ПВО работают в Туапсинском округе. Об этом сообщил глава Сергей Бойко.

«Ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как только обстановка станет безопасной!» — написал Бойко в своем Telegram-канале.

Угроза беспилотной опасности также действует в Новороссийске.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские ПВО ночью 2 ноября уничтожили 32 беспилотника над Краснодарским краем. Также над акваторией Черного моря перехватили 39 беспилотников.

