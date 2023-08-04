В порту Новороссийска сняли введенный из-за атаки дронов запрет на движение судов

По данным «Каспийского трубопроводного консорциума», в 10:39 был снят запрет на движение судов в порту Новороссийска.

В компании сообщили, что отводят от причальных сооружений уже загруженный танкер и ставит под загрузку следующий.

«КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера», — цитирует сообщение консорциума ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Цемесской бухты рано утром 4 июля были уничтожены вражеские надводные дроны, попытавшиеся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Новороссийска.

Безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, находившихся на внешнем рейде военно-морской базы. Атаку беспилотных катеров отбили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».