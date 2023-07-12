В полицию поступило сообщение о четвертом пропавшем без вести в Туапсинском районе

В полицию Туапсе 12 июля поступило сообщение о том, что после удара стихии на связь перестал выходить 67-летний Владимир Филиппов.

Полицейские совместно с оперативными службами продолжают поиски пропавших людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Таким образом, официально подтверждена информация о том, что что во время наводнения в Туапсинском районе пропали 4 человека.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в полицию поступило сообщение о том, что три человека не выходят на связь в поселке Тюменском. Полицейские приступили к поискам пропавших 19-летней Ангелины и 15-летнего Александра Комбаровых, а также 23-летней Екатерины Перевязко. О том, что пропавших без вести больше, ранее сообщили в соцсетях очевидцы.