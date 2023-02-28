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В Подмосковье в районе Коломны упал беспилотник

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-podmoskove-v-rajone-kolomny-upal-bespilotnik
В Подмосковье в районе Коломны упал беспилотник
В Подмосковье в районе Коломны упал беспилотник

Об этом 28 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что сотрудники компетентных органов разбираются в ситуации. По словам Андрея Воробьева, безопасности жителей ничего не угрожает.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками.

Читайте также: в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат. Об этом 28 февраля сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

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