В ПФК «Кубань» подтвердили назначение Вадима Евсеева главным тренером

В пресс-службе футбольного клуба «Кубань» 12 сентября сообщили о том, что Вадим Евсеев назначен на должность главного тренера команды.

«С сегодняшнего дня Евсеев приступает к работе с командой. В штаб нового наставника войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков», — говорится в сообщении клуба в Telegram.

Уточняется, что контракт 47-летнего специалиста рассчитан до окончания спортивного сезона 2023/24.

Вадим Евсеев родился 8 января 1976 года в Мытищах Московской области. Тренерскую карьеру начал в 2013 году в команде «Текстильщик» (Иваново). В 2014 году прошел обучение в Высшей школе тренеров по получению лицензии категории «А» УЕФА. Был тренером в ярославском «Шиннике» и воронежском «Факеле».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером Александром Григоряном. Ранее 12 сентября о назначении Евсеева на должность главного тренера ПФК «Кубань» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Евсеев уже присутствовал на трибунах на последней игре «Кубани». Он сидел вместе с руководством клуба, наблюдая за игрой.