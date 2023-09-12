Новым главным тренером ПФК «Кубань» станет Вадим Евсеев

По источникам «Кубань 24», пост займет бывший тренер воронежского «Факела».

Евсеев уже присутствовал на трибунах на последней игре «Кубани». Он сидел вместе с руководством клуба, наблюдая за игрой.

Вадим Евсеев родился в Подмосковье. Играл за «Спартак», «Локомотив» и другие клубы, а в 2013 году начал тренерскую карьеру. Возглавлял, в том числе, «Текстильщик», «СКА-Хабаровск» и «Шинник».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером Александром Григоряном.