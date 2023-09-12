ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером Александром Григоряном

Трудовой договор с наставником профессионального футбольного клуба «Кубань» стороны расторгли по обоюдному согласию.

Александр Григорян стал главным тренером «Кубани» в мае 2023 года. Всего под его командованием футбольный коллектив провел 12 официальных игр — одержал две победы, трижды сыграл вничью и семь раз проиграл.

«Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Александра Витальевича и желает ему успешного продолжения карьеры», — отметили в пресс-службе ПФК «Кубань» в Telegram.

Кандидатуру нового тренера легендарной футбольной команды Краснодарского края объявят в ближайшие дни.

«Мой экспромт: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет… Думаю, чтобы воплотить его в жизнь, пришло время мне уйти. Освободить дорогу человеку, который сейчас сможет что-то дать «Кубани». Думаю, что те результаты, которые к 9 туру показала команда, не соответствуют ни уровню игроков, ни амбициям клуба. Благодарен всем за доверие и желаю удачи!» — так попрощался со своими фанатами Александр Григорян.

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