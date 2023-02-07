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В парке «Краснодар» запретили кататься с горок и лепить снеговиков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-zapretili-katatsya-s-gorok-i-lepit-snegovikov
В парке «Краснодар» запретили кататься с горок и лепить снеговиков
Фото t.me/park_galitskogo

Охрана не пропускает на территорию парка людей с санками, ледянками и прочим инвентарем для катания с горок. Об этом посетителей парка «Краснодар» предупредили 7 февраля.

Сообщается, что санки просят оставлять на входе, и ответственность за их сохранность никто не несет.

Также в парке запрещено бегать и кататься с горок, лепить снежные фигуры на газонах, в том числе снеговиков, сообщает крупнейший неофициальный Telegram-канал о парке «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в этом году снегопад в Краснодаре начался в ночь на 7 февраля. Снег продолжает идти, на улицах дежурит спецтехника. Автомобилистов просят не выезжать в город на летней резине.

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