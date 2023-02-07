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Мэр Краснодара призвал автовладельцев не выезжать 7 февраля на летней резине

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-prizval-avtovladeltsev-ne-vyezzhat-7-fevralya-na-letnej-rezine
Мэр Краснодара призвал автовладельцев не выезжать 7 февраля на летней резине
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Первый в этом году снег выпал в краевом центре ночью и продолжает идти утром. Мэр Краснодара Евгений Наумов после объезда посетил Центр мониторинга.

«За обстановкой на улицах города круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Краснодарцев прошу быть бдительными на дорогах и не выезжать на летней резине», — написал Наумов в Telegram.

На улицах Краснодара всю ночь дежурили 39 комбинированных машин, которые обрабатывали противогололедными материалами главные дороги и мосты города. Тротуары, остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы обработали 670 человек и 34 единицы техники.

По словам мэра, ситуация с непогодой в Краснодаре находится под контролем.

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