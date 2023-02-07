Мэр Краснодара призвал автовладельцев не выезжать 7 февраля на летней резине
Первый в этом году снег выпал в краевом центре ночью и продолжает идти утром. Мэр Краснодара Евгений Наумов после объезда посетил Центр мониторинга.
«За обстановкой на улицах города круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Краснодарцев прошу быть бдительными на дорогах и не выезжать на летней резине», — написал Наумов в Telegram.
На улицах Краснодара всю ночь дежурили 39 комбинированных машин, которые обрабатывали противогололедными материалами главные дороги и мосты города. Тротуары, остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы обработали 670 человек и 34 единицы техники.
По словам мэра, ситуация с непогодой в Краснодаре находится под контролем.
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