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В парке «Краснодар» состоялось открытие Японского сада

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-sostoyalos-otkrytie-yaponskogo-sada?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео канала «Кубань 24»

Новая локация парка «Краснодар» открылась утром 30 марта. В числе первых Японский сад посетил корреспондент «Кубань 24» Григорий Веселкин.

Посетить Японский сад можно, получив QR-код. Одновременно в саду могут находиться не более 200 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 марта локация работает в тестовом режиме — сотрудникам парка предстоит проверить систему доступа.

Площадь Японского сада составляет 7,5 га. На территории расположены 26 локаций, в их числе театр, пруд, водопад, сливовая роща.

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