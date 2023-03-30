В парке «Краснодар» состоялось открытие Японского сада

Новая локация парка «Краснодар» открылась утром 30 марта. В числе первых Японский сад посетил корреспондент «Кубань 24» Григорий Веселкин.

Посетить Японский сад можно, получив QR-код. Одновременно в саду могут находиться не более 200 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 марта локация работает в тестовом режиме — сотрудникам парка предстоит проверить систему доступа.

Площадь Японского сада составляет 7,5 га. На территории расположены 26 локаций, в их числе театр, пруд, водопад, сливовая роща.