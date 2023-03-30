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Посетить Японский сад в парке «Краснодар» с 7:00 до 9:00 можно будет без QR-кода

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posetit-yaponskij-sad-v-parke-krasnodar-s-7-00-do-9-00-mozhno-budet-bez-qr-koda
Посетить Японский сад в парке «Краснодар» с 7:00 до 9:00 можно будет без QR-кода
Фото t.me/sad_yaponskiy_krd/

Долгожданное открытие Японского сада в парке «Краснодар» намечено на 30 марта. Посещение локации будет ограниченным — одновременно там смогут находиться не более 200 человек.

В первый день работы локация откроется в тестовом режиме — сотрудникам парка предстоит проверить систему доступа. Попасть на территорию Японского сада можно будет с помощью QR-кода. Получить его можно на сайте. Отмечается, что доступ в сад с 7:00 до 9:00 возможен без кода.

Площадь Японского сада составляет 7,5 га. На территории расположены 26 локаций, в их числе театр, пруд, водопад, сливовая роща. Протяженность пешеходных троп — 3 тыс. 591 м. В Японском саду высадили 6 тыс. 700 деревьев, 5 тыс. 900 кустарников и 280 тыс. цветов.

«Зеленые насаждения и газоны молоды и еще очень хрупкие. Пожалуйста, будьте бережны», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие Японского сада прогнозировали 23 марта, однако этого не произошло.

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