Посетить Японский сад в парке «Краснодар» с 7:00 до 9:00 можно будет без QR-кода

Долгожданное открытие Японского сада в парке «Краснодар» намечено на 30 марта. Посещение локации будет ограниченным — одновременно там смогут находиться не более 200 человек.

В первый день работы локация откроется в тестовом режиме — сотрудникам парка предстоит проверить систему доступа. Попасть на территорию Японского сада можно будет с помощью QR-кода. Получить его можно на сайте. Отмечается, что доступ в сад с 7:00 до 9:00 возможен без кода.

Площадь Японского сада составляет 7,5 га. На территории расположены 26 локаций, в их числе театр, пруд, водопад, сливовая роща. Протяженность пешеходных троп — 3 тыс. 591 м. В Японском саду высадили 6 тыс. 700 деревьев, 5 тыс. 900 кустарников и 280 тыс. цветов.

«Зеленые насаждения и газоны молоды и еще очень хрупкие. Пожалуйста, будьте бережны», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие Японского сада прогнозировали 23 марта, однако этого не произошло.