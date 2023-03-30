Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения

Долгожданное открытие Японского сада в парке «Краснодар» состоялось 30 марта. Однако пока только в тестовом режиме. Посетить его одновременно сможет ограниченное количество людей и только по QR-коду.

Единовременно Японский сад пока готов принять не более 200 посетителей. Забронировать прогулку по одному QR-коду можно максимум на 4 человека.

Как получить QR-код для посещения Японского сада

Прежде всего, нужно зарегистрироваться на официальном сайте локации.

На указанную почту придет письмо для подтверждения регистрации, откуда нужно будет перейти по указанной ссылке. Поэтому стоит указать почту, к которой есть постоянный доступ.

После подтверждения и перехода по ссылке, можно начинать процесс получения QR-кода для прогулки по Японскому саду.

Сейчас для получения QR-кода доступна только одна дата — 30 марта. Зарезервировать предлагают каждые полчаса с 9:00 до 21:30. Однако стоит отметить, что на 30 марта все временные интервалы уже забронированы.

В неофициальном Telegram-канале локации сообщается, что для посещения с 7:00 до 9:00 QR-код не требуется, однако пока не понятно, это правило действовало только утром в день тестового открытия или такая возможность будет и в дальнейшем, тем более что парк «Краснодар» работает с 5:00 до 24:00.

Кроме того, уже, конечно, появились мошенники, которые предлагают продать QR-код для посещения Японского сада на какое-то время. Не стоит верить всем, вы сможете посетить Японский сад самостоятельно и бесплатно. Может, не сегодня, но в любой другой день в дальнейшем.

На сайте можно ознакомиться со всеми локациями Японского сада и проложить наиболее удобный маршрут, чтобы успеть посмотреть их все.

На входе в сад установлен экран, на котором можно увидеть количество посетителей в данный момент и количество свободных мест. Если горит зеленый человечек, можно входить.

Правила посещения Японского сада

Посетителей призывают соблюдать чистоту, относиться уважительно к другим посетителям и сотрудникам, бережно относиться ко всему, что находится в парке (в противном случае ущерб придется возместить).

На территории парка установлено видеонаблюдение. Поэтому, посещая парк, гость соглашается с тем, что запись с его участием может быть использована в целях безопасности и передана полиции в случае правонарушений.

Парк может отказать в посещении находящемуся в алкогольном или наркотическом опьянении гостю. Курить в парке тоже нельзя. Запрещено проносить с собой алкогольные напитки, даже если у вас свадьба.

Парк не несет ответственности за утерянное имущество.

Нельзя оставлять детей без присмотра, даже на детских площадках.

В Японском саду нельзя ездить на скейтах, роликах, велосипедах и самокатах, других средствах передвижения. Катить велосипед руками, просто брать с собой скейты — тоже. Это только пешеходная локация.

Ходить по газонам (в Японском саду запрет действует круглый год), каменным насыпям, лезть в клумбы или на территорию арт-объектов ради фотографий запрещено. Как и бегать любыми способами по деревянным поверхностям — настилам, аллеям, перголам и всем другим.

Нельзя брать с собой на прогулку в парк собак, кошек, птиц, устанавливать палатки, загорать в купальниках или плавках, купаться в прудах и фонтанах, использовать фейерверки, дымовые шашки и всю пиротехнику.

Нельзя самовольно устраивать шоу, акции, оказывать торговые или сервисные услуги посетителям, проводить митинги, демонстрации и все подобные мероприятия без согласования в установленном законом порядке.

Администрация парка вправе когда угодно корректировать правила и вводить новые запреты или послабления.

В целом, посыл один — гуляйте, наслаждайтесь, но не портите красоту вокруг, не вредите и не мешайте другим посетителям.