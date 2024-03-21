В парке «Краснодар» освободили от зимних «футляров» слоновьи пальмы

Теплолюбивые растения в парке «Краснодар» успешно перезимовали. От прозрачных колпаков 21 марта освободили юбеи или слоновьи пальмы.

Фотографии деревьев родом из Чили разместили в Telegram-канале парка «Краснодар» и сопроводили подписью «Освобождение юбеи от «оков».

Юбея распространена на чилийском побережье между 32° и 35° южной широты. Пальма в местах своего естественного произрастания стала весьма редкой. Это дерево сичтается вполне морозостойким, взрослые пальмы выдерживают кратковременные похолодания до −20 °C.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 марта в парке «Краснодар» убрали светящийся шалфей. А в конце февраля в Японском саду установили домики для белок.