В парке «Краснодар» убрали светящийся шалфей

Утром 16 марта рабочие завершили уборку пластиковых светящихся цветов с клумб популярной локации в парке «Краснодар».

«Шалфей все!» — сообщили в одном из крупнейших неофициальных Telegram-каналов парка, поделившись фотографиями.

Обычно искусственный шалфей высаживают на зиму. Днем его сложно отличить от настоящих цветов, а в темное время он светится, привлекая любителей фотографироваться.

К весне светящийся шалфей убирают, заменяя его на живые цветы, которые радуют посетителей до следующей зимы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», демонтировать электрический шалфей в парке «Краснодар» начали с 11 марта.