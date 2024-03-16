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В парке «Краснодар» убрали светящийся шалфей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-ubrali-svetyashhijsya-shalfej?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В парке «Краснодар» убрали светящийся шалфей
Фото t.me/park_galitskogo

Утром 16 марта рабочие завершили уборку пластиковых светящихся цветов с клумб популярной локации в парке «Краснодар».

«Шалфей все!» — сообщили в одном из крупнейших неофициальных Telegram-каналов парка, поделившись фотографиями.

Обычно искусственный шалфей высаживают на зиму. Днем его сложно отличить от настоящих цветов, а в темное время он светится, привлекая любителей фотографироваться.

К весне светящийся шалфей убирают, заменяя его на живые цветы, которые радуют посетителей до следующей зимы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», демонтировать электрический шалфей в парке «Краснодар» начали с 11 марта.

 

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