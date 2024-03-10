В парке «Краснодар» с 11 марта начнут демонтировать электрический шалфей

Рабочие самой знаменитой зеленой зоны столицы Кубани в ближайший понедельник приступят к ежегодной весенней смене искусственных светящихся цветов на живые саженцы.

«Настала пора попрощаться с ярким вечерним шалфеем! Он уступит дорогу новым росткам живых цветов. Если желаете ещё раз погулять при вечернем лиловом сиянии — у вас осталось совсем мало времени», — написали в одном из популярных Telegram-пабликов, посвященных жизни красивейшего парка России.

Шалфейные поля — одно из самых популярных мест для фотосессий посетителей парка «Краснодар». Каждый год осенью рабочие меняют живой шалфей на светящийся по ночам искусственный, который, впрочем, тоже выглядит весьма натурально. Так что скоро гости парка смогут снова сделать яркие фотографии среди ярко-филолетовых клумб с пряным запахом.

Шалфей — это род многолетних травянистых растений, включающий в себя более 700 видов. Все эти растения содержат эфирные масла. Некоторые из них считаются лекарственными, обладающими противовоспалительными и смягчающими кашель свойствами. Кроме того, один из сортов — шалфей мускатный — кулинары издавна используют как пряность.

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