Высадку деревьев приостановили в новой локации парка «Краснодар»

Высадку новых растений временно приостановили в строящемся «Парке Облаков».

Причиной приостановки работ компания, занимающаяся озеленением объекта, назвала «стройготовность некоторых локаций».

«Сейчас не так активно сажаем по причине стройготовности некоторых локаций. Но очень многие деревья в нашем питомнике ждут своей очереди в своем новом месте жительства», — сообщает пресс-служба Garden`s в Telegram.

Сообщается также, что в новой локации устанавливают скамейки, монтируют освещение, а в основной части парка высаживают деревья и кустарники. Так перед стадионом и у входа в парк посадили лавровишню и сосну итальянскую.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 29 февраля в Японском саду начали установку домиков для белок.