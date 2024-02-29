Домики для белок установили в Японском саду парка «Краснодар»

Вечером 29 февраля в Японском саду начали установку домиков для белок.

В каждом домике находится по одному животному. После того как установку завершат, для них откроют выходы.

«Утром белки проснутся, выйдут из домиков и в первый день весны впервые увидят и начнут осваивать свой новый большой дом — Японский сад», — сообщает Telegram-канал «Японский сад Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», часть белок уже завезли в Японский сад в середине февраля. В самую популярную локацию парка «Краснодар» привезли 12 белок — 6 самцов и 6 самок.