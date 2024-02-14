В Японском саду парка «Краснодар» поселились белки

В самую популярную локацию парка «Краснодар» привезли 12 белок — 6 самцов и 6 самок.

Теперь посетители Японского сада смогут увидеть на ветках деревьях пушистых грызунов, которые никого не смогут оставить равнодушными.

«Вчера вечером в Японском саду поселились мои новые жильцы», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

Краснодарский край не является привычным ареалом обитания для белок. Грызунов в южных региона страны успешно акклиматизировали в середине XX века. При этом белки водятся и в Японии — на острове Хоккайдо.

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