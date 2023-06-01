Привезенных из Крыма белок выпустили в Анапе

В День защиты детей скверы и парки Анапы пополнились новыми пушистыми обитателями. Белок выпустили в сквере имени Гудовича около детской площадки.

«Выпускной» для белок провели учащиеся гимназии «Аврора», депутат ЗСК Николай Морарь, вице-мэр Артем Моисеев, депутат Совета Людмила Шмакова и жители города.

Сообщается, что белки, которых поселили в Анапе зимой, отлично прижились, и у одной из беличьх семей ожидается пополнение. Новых белок привезли из Крыма.

Несколько белок планируют поселить в Ореховой роще и в сквере возле часовни Св. Осии. Больше всего белок выпустят вблизи краеведческого музея. Специально для животных на деревьях установили домики и кормушки.

В гости к белкам рекомендуется приходить с сырыми семечками, орехами, сухофруктами, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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