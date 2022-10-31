В очереди на Керенскую паромную переправу стоят 380 грузовиков
Общество
31.10.2022 11:05
На Кубани продолжают работать перехватывающие парковки для ожидающих очередь большегрузов.
«В очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном на парковках Темрюкского района. На стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничили проезд грузовиков к Керченской переправе. Оперштаб Кубани опубликовал видеоинструкцию для водителей фур с маршрутом вокруг Азовского моря.
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