В очереди на Керенскую паромную переправу стоят 380 грузовиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани продолжают работать перехватывающие парковки для ожидающих очередь большегрузов.

«В очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном на парковках Темрюкского района. На стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничили проезд грузовиков к Керченской переправе. Оперштаб Кубани опубликовал видеоинструкцию для водителей фур с маршрутом вокруг Азовского моря.