Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В очереди на Керенскую паромную переправу стоят 380 грузовиков

Общество
31.10.2022 11:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerenskuyu-paromnuyu-perepravu-stoyat-380-gruzovikov
В очереди на Керенскую паромную переправу стоят 380 грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани продолжают работать перехватывающие парковки для ожидающих очередь большегрузов.

«В очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном на парковках Темрюкского района. На стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничили проезд грузовиков к Керченской переправе. Оперштаб Кубани опубликовал видеоинструкцию для водителей фур с маршрутом вокруг Азовского моря.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях