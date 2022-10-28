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Оперштаб Кубани опубликовал видеоинструкцию для водителей фур с маршрутом вокруг Азовского моря

Общество
28.10.2022 17:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-kubani-opublikoval-videoinstruktsiyu-dlya-voditelej-fur-s-marshrutom-vokrug-azovskogo-morya
Оперштаб Кубани опубликовал видеоинструкцию для водителей фур с маршрутом вокруг Азовского моря
Фото t.me/opershtab23

Альтернативный сухопутный маршрут на Крымский полуостров начинается в Таганроге Ростовской области.

Согласно видеоинструкции, далее маршрут пролегает через Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Расстояние до Джанкоя в результате составит 378 км, время в пути — 7 часов. Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС. Для беспрепятственного провоза грузов организуют «зеленый коридор».

Грузовики могут выехать из Крыма самостоятельно и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонну формируют в Керчи около старого аэропорта на Вокзальном шоссе, 140 и в селе Столбовое Джанкойского района около ресторана «Чайка», сообщает операштаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничили проезд грузовиков к Керченской переправе. В связи с этим в Минтрансе напомнили о дороге в Крым через Ростовскую область.

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