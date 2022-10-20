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В Минтрансе напомнили дальнобойщикам, что попасть с материка в Крым можно через Таганрог

Общество
20.10.2022 17:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mintranse-napomnili-dalnobojshhikam-chto-proehat-iz-kryma-v-rostovskuyu-oblast-mozhno-cherez-taganrog
В Минтрансе напомнили дальнобойщикам, что попасть с материка в Крым можно через Таганрог
Фото из соцсетей

Грузовики могут проехать в Крым и обратно через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Ориентировочное время в пути составляет около 7 часов, длина пути — 387 км. Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Выехать из Крыма грузовики могут самостоятельно и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонну формируют в Керчи около старого аэропорта на Вокзальном шоссе, 140 и в селе Столбовое Джанкойского района около ресторана «Чайка». Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться до 4:00 ежедневно по телефону горячей линии 8 (978) 199-26-34. Для проезда через границу Крыма в составе колонны надо приехать в село Столбовое не позднее 6:00.

По направлению из Таганрога в Крым формирование колонн для грузового транспорта не предусмотрено. Водители могут проехать этот маршрут самостоятельно, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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