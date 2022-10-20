На Кубани заметно увеличилась очередь из грузовиков перед Керченской переправой
Общество
20.10.2022 14:34
В данный момент отправки в Крым ожидают 1 тыс. 138 грузовых автомобилей. Увеличение очереди грузовиков перед Керченской переправой связано с тем, что два из пяти работающих паромов, ушли на техническое обслуживание.
Помимо этого, метеорологи предупредили об ухудшении погоды в Керчи. Из-за этого работу паромов в Керченском проливе могут приостановить.
«В связи с этим водителям рекомендуют учитывать это при планировании поездки и доставки груза. И без острой необходимости компании просят воздержаться от поездок в сторону моста», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.
Помимо Керченской переправы, грузовики могут попасть в Крым из Краснодарского края через новые регионы РФ. Протяженность маршрута — 387 км, время в пути — 7 часов. Подробная информация об этом маршруте представлена по ссылке.
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