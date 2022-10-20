Керченской паромной переправой воспользовались уже 16,3 тыс. пассажиров
Общество
20.10.2022 11:24
Работу паромов на переправе через Керченский пролив возобновили с 9 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту.
По данным на 20 октября, паромы на Керченской паромной переправе перевезли в обе стороны 16 тыс. 307 пассажиров и 6 тыс. 638 автомобилей — в основном среднетоннажных и большегрузных грузовиков. Пять паромов выполнили 179 круговых рейсов.
При этом, по прогнозу метеорологов, 20 октября в районе Керчи ожидается ухудшение погоды. Из-за этого работу паромной переправы в проливе могут приостановить, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Читайте также: на Керченской переправе с 20 октября начал работать пятый паром.
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