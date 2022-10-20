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На Керченской переправе начал работать пятый паром

Экономика
20.10.2022 07:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-nachal-rabotat-pyatyj-parom
На Керченской переправе начал работать пятый паром
Фото Елены Задворной/ТАСС

Судно ро-ро класса «Композитор Эльза Ибрагимова» начало выполнять рейсы между Краснодарским краем и Крымом с 20 октября.

Этот паром предназначен для перевозки техники и накатных грузов. Он уже доставил в Керчь машины для выгрузки. «Композитор Эльза Ибрагимова» способен перевозить дедвейтом около 7 тыс. т. На двух грузовых палубах паром может перевезти 32 автопоезда длиной 16 м или 98 грузовиков КамАЗ.

«Композитор Эльза Ибрагимова» стал уже пятым паромом, работающим в Керченском проливе. Он будет перевозить грузы между портом Кавказ и Торговым портом Керчи на третьей линии Керченской переправы.

«Выход на переправу еще одного автомобильно-пассажирского парома в дополнение к уже работающим четырем стал новым важным шагом к полному удовлетворению существующей потребности в перевозках», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта России.

Читайте также: со стороны Крыма в очереди на паром ожидают около 150 грузовиков.

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