Со стороны Крыма в очереди на паром ожидают около 150 грузовиков

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О том, что очередь большегрузов в порту Керчь существенно сократилась, 19 октября сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.

«На сегодняшний день на стоянке находится порядка 150 транспортных средств. Машин прибывает меньше. Система отправки крупнотоннажных автомобилей налажена, благодаря взаимодействию ГИБДД, МЧС, переправы и портов, а также всех задействованных служб», — написал Святослав Брусаков в Telegram.

Глава города также добавил, что на территории бывшего аэропорта для водителей, большегрузов, которые ждут отправки на Кубань, работает полевая кухня, организовано горячее питание.

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